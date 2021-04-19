“义”和“乔”……美日首脑互相昵称炫友谊. April. 19, 2021 07:29. by 东京=常驻记者 朴亨俊、纽约=常驻记者 柳在东 lovesong@donga.com、jarret@donga.com. 美日两国首脑在会谈过程中，表现出了私人亲密感。 当地时间16日，在美国华盛顿白宫举行的首脑会谈上，美国总统拜登表示：“很荣幸见到菅首相。义和我共进午餐、一起喝茶，度过了个人的时间。”他用日本首相菅义伟的昵称“义”来称呼他。对于菅义伟，拜登表示，“您是我任期中第一个来访的外国首脑”，赋予其特别的意义。他还将日本称为“非常亲近的同盟”“非常好的伙伴”，他将发言的顺序交给菅义伟时再次称他为“义”。 菅义伟在首脑会谈结束后举行的联合记者会上提到了为实现自由开放的印度太平洋而合作的问题，将拜登称为“乔”。在上个月举行的“四国联盟”（美国、日本、澳大利亚、印度）视频峰会上，菅义伟也称拜登为“嘿，乔”。 菅义伟在首脑会谈结束后对记者说：“通过与拜登总统首次会面的机会，建立了相当信任的关系。”在正式举行首脑会谈之前，他只带翻译同拜登进行了20分钟的一对一会面。他透露一对一会面期间上了汉堡包，但他表示：“谈话很是投入，完全没有碰（汉堡包）。”他强调：“作为一个从底层一步步上来的政治家，有很多共同点。一下子就能推心置腹。我认为我们可以继续增进友谊。” 此前一直有人指称菅义伟外交手腕不够，因此，他可能是为通过此次会谈得到与拜登关系亲近的评价而做出了努力。《日本经济新闻》18日报道说，虽然美方反对，但他仍然要求给安排与拜登总统一对一对话的时间。美日媒体还关注了两国首脑类似的经历。两人都是地方议会议员出身开始政治生活，还都担任过二号人物（拜登是副总统、菅义伟是内阁官房长官）。

한국어