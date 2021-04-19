外婆留下的爱…《爱•回家》奶奶去往天国. April. 19, 2021 07:29. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “奶奶，奶奶。我是李导演……” 16日晚，执导电影《爱•回家》(2002年)的李廷香导演(57岁•女)与该片的主人公金乙芬奶奶进行了视频通话。金奶奶因为健康问题变得非常衰弱，但眼神依然如故。李导演表示：“如果新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情解除，我一定会去探望您的。再坚持一会吧”，然后挂断了电话。 但是金奶奶最终在17日凌晨因老衰去世。享年95岁。放在金奶奶灵堂上的遗照是她2002年接受东亚日报采访时拍摄的照片。金奶奶的儿媳妇说：“老人年纪大了，病治了两年，去世了。”在18日的通话中，李导演说，“听说坚持几天的话，健康状况会再次好转……”，哭了起来。 《爱•回家》讲述了7岁的首尔小朋友来到连电视都没有的山村外婆家生活时发生的事情。金奶奶将饰演照顾女儿托付的外孙相宇的77岁语言障碍老人。当时她与饰演孙子的演员俞承豪(28岁)紧密合作，带来了很大的感动。也有很多观众流下了眼泪。电影吸引了430万名观众，票房也获得了成功。完全没有演戏经验的金奶奶在大钟奖电影节上获得了历代最高龄新人女演员奖提名。 当时准备电影的李导演找了具备3个条件的老奶奶演员。主人公留着小辫子，腰佝偻着，看起来像七岁小孩，身躯也不会很大。经过一番苦寻，李导演终于在忠清北道永同郡上村面芝通磨村找到了金奶奶。 不知道电影结局的奶奶后来在送走孙子的场面中完全投入感情，因为伤心而大哭。李导演在自己成长的过程中与外婆的感情非常特别。电影最后加入了“献给这片土地上所有的外婆”的句子，表现了生前没能对外婆说的爱。 此后，李导演每年秋天都会陪金奶奶一起吃饭，进行交流。《爱•回家》拍摄后，奶奶对电影产生了浓厚的兴趣。据说，每当李导演带着想要见奶奶的演员或工作人员去时，她都会开玩笑说：“(李导演)经常换男朋友啊。”李导演说：“奶奶在拍摄电影时和拍摄后都表现得亲切、有气度。一辈子都不会忘记和奶奶一起拍电影的记忆。希望奶奶在天堂也能幸福。” 遗属有1男1女。灵堂设在首尔江东圣心医院，19日上午4时50分出殡。02-2152-1360

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