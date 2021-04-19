告知5•18运动的“斗士会报”朴龙俊字体将制作成数码字体. April. 19, 2021 07:29. by 李亨胄 peneye09@donga.com. 制作告知5•18民主化运动当时惨状的印刷品《斗士会报》的朴龙俊烈士的字体将制作成数码字体。 (私)地区公共政策平台“光州路”18日表示，截止到下月27日，将进行朴龙俊“斗士会报体”字体制作项目。制作工作由大邱南区的Daon Communication负责。该企业曾制作过白凡金九、安重根、尹奉吉、尹东柱、韩龙云先生的独立字体、2•28民主化运动纪念字体、高丽大学宣传漫画等。 Daon Communication代表黄锡贤(45岁)表示：“我一直很好奇历史上有没有重要的5•18相关字体。我一定要制作5•18纪念书体。”黄代表计划赞助朴烈士字体制作所需费用的一半。 曾是孤儿的朴龙俊烈士(1956~1980年)白天从事擦皮鞋、印刷工的工作，晚上上高中。1973年进入光州YWCA信用合作社，1978年参加了光州地区第一个劳动夜校“野火夜校”。 朴烈士的印刷技术和字体都很不错，5•18当时他与夜校教师和学生们一起制作并发行了《斗士会报》。《斗士会报》从1980年5月21日到26日共制作了10期。“戒严当局的压迫、捏造虚假事实，但民主化斗争的热情正在全国范围内扩散”等，在新军部的检查导致媒体无法报道惨状时，《斗士会报》把光州消息告知给外界。 1980年5月27日，朴烈士在光州YWCA被戒严部队的子弹击中身亡。光州路常任理事白喜正表示：“字体制作是通过纯粹的市民募捐进行的。字体将从下月21日开始在光州路的官网上进行下载。”募捐将通过非营利市民团体“想象树分享之家”(www.socialfunding.or.kr)进行。咨询电话：062-514-2030

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