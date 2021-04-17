任期末改组内阁与青瓦台，国政稳定取决于革新与合作治理. April. 17, 2021 07:21. . 文在寅总统昨天提名前行政安全部长金富谦为国务总理候选人，接替表明辞意的丁世均国务总理。包括因韩国土地住宅公社事件而被受理辞呈的国土交通部长边昌钦在内，在任时间较长的科学技术信息通信部、产业通商资源部、雇佣劳动部和海洋水产部的部长也被更换。文在寅还任命前议员李哲熙为已经辞职的青瓦台政务首席秘书崔宰诚的继任者。通过此次青瓦台和内阁的“一口气儿”改组，文在寅政府的任期末阵容已经确定。 金富谦曾是在野党势力强大的大邱、庆尚北道地区的四选国会议员，曾担任现政府首任行政安全部长。但有人评价说，他是“亲文在寅色彩较浅的非主流人士”。新任政务首席李哲熙也不是“核心亲信”，一直表现出非主流倾向。文在寅将非主流执政党人士提拔为国政运营核心职务，在一定程度上体现了接受4月7日的再补选民心。 在此次再补选中，民心对文在寅政府执政4年以来积累的傲慢、伪善和无能进行了审判。那么，政府就应该摸索改变此前违背国民意愿的政策基调。但是，文在寅虽然表示“将严肃接受国民的问责”，却回避提及国政革新问题。相比改革，更注重维持现政策基调。这不禁让人产生疑问，这是不是想在不进行根本性国政改革的情况下，以排除强硬的亲文倾向的人士来做点革新的表面文章。 去年，在法务部长秋美爱和检察总长尹锡悦之间的矛盾达到最高潮后，文在寅总统启用了可以和尹锡悦总长沟通的申铉洙为青瓦台民政首席秘书。但是因围绕检察长人事问题引发的民政首席秘书官“滥用职权”争议，申铉洙在任职3个月后被迫辞职。不能因为换了面孔就说是人事革新。如果总统的想法在“帝王式总统中心制”上不发生改变，部长和幕僚们的呼声必然会减弱。 从今年下半年开始全面展开的总统竞选将成为吸引众多政策焦点的“黑洞”。在这种情况下，稳定地完成一直以来推进的国政课题是文在寅政府当前面临的课题。为此，应在反省单边主义式国政基调的基础上，体现团结在野党和国民的真正的合治。彻底启动此前成为无用之物的朝野政协议体，也不失为一种权宜之计。此次人事调整应成为引来真正国政革新的契机。

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