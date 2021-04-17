空院子. April. 17, 2021 07:22. . 一位名叫鲍曼的哲学家这样描述今天的我们。“他们都是被禁锢在各自的保护伞下的人。”这种现代人的特征是空虚。网络世界变宽了，社交网络服务(SNS)虽然扩张了，但是连接中断的瞬间更是无比空虚。因为空虚，想要连接，但是越连接反而越空虚。这就像喝海水一样，喝得越多越口渴。 但是孤独与空虚略有不同。孤独意味着一个人在享受有点苦涩的状态。虽然空荡荡的，但并不是因为空虚而受不了。孤独肯定了空荡荡的状态。相反，什么都要空着才能填满。如果通过孤独面对空着的状态的话，可以在空着的地方填上自己，也可以找到意义。 《空院子》就是一首孤独的诗。诗人李炭在1964年通过《东亚日报》新春文艺步入文坛，特别是很好地捕捉到了虚无、孤独的氛围。让我们来看一下诗。盛开的花谢了，院子里空荡荡的。眼前空落落的，心情也随之感到空虚。如果说这种空虚感是痛苦的，那么如果想回避，空荡的庭院就会接近空虚感。但诗人会反省，将空虚转化为孤独。虽然花都谢了，院子看起来空荡荡的，但事实上，空荡荡的院子并不只是空着的。诗人发现那个地方充满了阳光。 日复一日，苦不堪言。也有因为什么都没能实现而后悔的过去。但是，即使眼下没有一丝业绩，那时间也并非完全没有意义。无论是在没有生意的日子，还是迷失的日子，阳光都是存在的。依然有阳光。空荡的院子一点儿也不空。

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