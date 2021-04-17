美国国会议员们大声呼吁“修改禁止对朝鲜传单法》. April. 17, 2021 07:21. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、权五赫记者 lightee@donga.com、hyuk@donga.com. “听证会只是开始，而不是最后。” 主导美国国会下属“汤姆·兰托斯人权委员会”禁止对朝鲜传单法听证会的共和党众议员克里斯·史密斯当地时间15日在听证会结束后同《东亚日报》等部分媒体举行视频座谈会时表示：“将观察（韩国政府的）后续措施。”此番言论暗示，根据韩国政府的措施，今后还可能举行听证会。 汤姆·兰托斯人权委员会当天举行了两个小时左右的有关韩国《禁止对朝鲜传单法》和朝鲜人权问题的视频听证会。朝鲜自由联盟代表苏珊·索尔提、律师戈登·苍、国际人权团体“人权观察”亚洲局局长约翰·西普顿、昆西研究所首席研究员杰西卡·李、前驻俄罗斯大使李仁浩、律师田秀美等6人作为证人出席了听证会。听证会上还出现了敦促修改《禁止对朝传单法》的声音。和史密斯一起担任汤姆·兰托斯人权委员会共同主席的民主党众议员吉姆·麦格本表示：“如果可以重新讨论，希望国会决定修改该法律。” 韩国统一部16日在新闻发布会上没有直接对《禁止对朝鲜传单法》听证会进行评价和反驳，只是重申现有立场称：“(《禁止对朝鲜传单法》)是为了保护边境地区居民的生命和安全而修订的，将根据修订宗旨予以履行。”

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