美术和音乐的历史涵盖在一本书中. April. 17, 2021 07:22. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. 众所周知，中世纪美术作品与文艺复兴时期的绘画相比更平面化的原因在于基督教的影响。基督教在公元392年被宣布为罗马帝国的国教后，进行艺术的目的只为了礼拜。因为《圣经》的内容只要能传达出来就可以了，所以画家们无论在前面，还是在侧面，或者在远处，只要能知道那是什么，就能画出来。11~13世纪的十字军战争使基督教失去了力量，贵族和富有的商人获得了力量，这才开始兴起描绘艺术本身的画作。 这本书原本可以成为显而易见的轻松的美术书，但作者增加一勺的糖就是音乐。在同样的时代背景下，通过变化的音乐和美术，让人们更容易接近艺术。 例如，在讲述中世纪美术的章节中，一同解释教会音乐的发展背景。大部分音乐为礼拜作曲的中世纪时代是音乐史上复调音乐最活跃的时期。至今仍在基督教礼拜中被传唱的《格里高利圣咏》也是这一时期作曲的。直到教会力量减弱之后，才开始制作摆脱象征三位一体的三拍子的二拍子音乐，并诞生了更加复杂多样的歌曲。在美术史中加入音乐史，在音乐史中添加美术史，可以更加立体地感受到各个时代的艺术。 作者自称为“策展人(馆长)大提琴手”。因为他是专攻大提琴，首席毕业于法国凡尔赛国立音乐学院的音乐家，也是通过了韩国博物馆及美术馆准学艺师考试的馆长。为了打破音乐和美术的界限，他付出的努力得到了认可，并于2021年被《福布斯》评选为艺术与文化(Art&Culture)部门2030领袖。 书中还介绍了适合与正文一起欣赏的歌曲。在新章节开始的一页上输入打印的QR码，就能连接到能够听到很好地表现出相关时期音乐特色的歌曲的YouTube网页。简直就是“音乐流淌的美术馆”。

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