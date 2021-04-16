SK海力士批量生产“能储存2000部电影”的企业用SSD. April. 16, 2021 07:26. by 郭道英 now@donga.com. SK海力士15日表示，已开始批量生产具有业界最高水平性能的企业用固态硬盘(SSD)产品“PE8110 E1.S”。预计3月末完成产品认证，从5月份开始向主要顾客公司供应产品。 此前的2019年6月，SK海力士在世界上首次成功开发了128层4D NAND。此后，公司又开发并批量生产了128层NAND基础的企业用SSD产品群。 此次新产品以128层NAND为基础，与前一代96层NAND为基础的产品相比，读取速度最高提高了88%，写入速度最高提高了83%。这一速度可以在1秒内储存一部4GB(十亿字节)容量的全HD级电影。该型号的最大容量产品PE8110 8TB(万亿字节)可以将2000部电影装在一个SSD中。 SK海力士方面解释说，在大幅改善SSD产品性能的同时，让电力使用量与上一代保持相同水准，提高了能源效率。另外，即使更换现有系统，服务器也能立即识别，并改善设计，减少了发热现象。售后服务(AS)期限也从3年延长到了5年。

한국어