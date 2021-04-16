文在寅“要主导全球半导体供应链”，重要的是实力而非空口. April. 16, 2021 07:26. . 文在寅总统昨天在青瓦台召集三星电子、SK海力士等大企业的首席执行官举行了经济部长扩大会议。虽然是讨论主要产业战略的会议，但把重点放在半导体上。文在寅总统表示：“半导体产业是关系到韩国经济现在和未来的核心国家战略产业。我们应该继续主导全球半导体供应链。”虽然说起来理所当然，但关键是是否有能够支撑这样做的具体的战略、技术力以及强有力的推进意志。 美国总统拜登正在向韩国企业施压对美国进行投资。中国国家主席习近平宣布“半导体产业崛起”，并请求韩国予以合作。美国在技术和市场主导权等方面处于压倒性优势。中国去年占据了韩国半导体出口（以数量为准）的约40%。为了在不刺激任何一方的情况下维持全球市场，韩国政府和企业都需要制定细致的战略。 文在寅总统表示：“除了现有的存储器半导体外，系统半导体（非存储器）也正在大幅增长，成为切实的出口主力产品。”但是，非存储器的占有率连续10年停留在3%左右，世界排名第一的存储器（DRAM、NAND）地位也在动摇。截止到去年，三星电子的DRAM市场占有率在5年间下降了5个百分点。NAND部门表示，美国美光公司将推出比韩国领先一步的第七代产品。 企业请求政府培养人才并提供投资援助。据说，今后10年里每年还需要1500名半导体技术人员。但是，主要大学的半导体学科定员被已有40年的《首都地区整顿计划法》所束缚。竞争国家利用税额减免和补贴，向半导体企业投入了天文数字般的资金，但韩国政府的支援微不足道。 也有人分析说，在美国牵制追赶韩国的中国的时间里，韩国拥有了拉开技术差距的时间。应该说，只有先进的技术才能在全球竞争中保障生存。韩国企业在拉大存储器技术差距的同时，应集中一切力量在非存储器领域赶超竞争企业。政府也应该拿出实质性的援助方案，而不是做表面文章。现在比任何时候都需要一种如果分心、瞬间就会成为失败者的危机意识。

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