Netflix《乐园之夜》严太九：“拿出我内心共存的善与恶”. April. 16, 2021 07:26. by 金哉希 jetti@donga.com. Netflix电影《乐园之夜》的题目所包含的意义是矛盾的。乐园虽美，但在夜里是看不见的。甚至连我是否在乐园里也无从知晓。其中隐藏着美丽却不美丽的讽刺。这种矛盾与电影情节一脉相承。进行拍摄的济州岛风景虽然耀眼美丽，但其中隐藏着站在悬崖边的朴太九(严太九饰)和金在妍(全汝彬饰)的凄惨痛苦。属于犯罪组织的太九对制造伪装事故杀害生病的姐姐和年幼的侄子的人进行报复后逃往济州岛。在这里他见到了失去家人，和军火商叔叔一起生活的时间不多的患者在研。 该片的矛盾与主演严太九(38岁)也很相似。继前作《中国城》的宇坤和《密探》的桥本之后，此次他又完美消化了做事滴水不漏的冷血硬汉形象，但镜头外的样子却是小心翼翼的。他身上有着这样的修饰语。“内向的黑帮大哥”“害羞的反派”。14日记者见到的他开口说：“我的身体里好像有各种各样的自我。” “小时候和家人一起蹦蹦跳跳玩耍的样子、和朋友们玩耍的样子，还有其他没有展现过的样子，好像都有各种各样的自我存在。我的内心善恶共存，唯一能揭示出来的空间就是拍摄现场。好像在现场做了那种事情。” 这部作品因执导前作《新世界》的导演朴勋政的黑色回归而备受关注。在商业电影中首次担任主演的严太九表示，虽然有负担，但他对“朴勋政式黑色电影”产生了欲望。原本精瘦体型的他，在导演要求他“找回健硕的黑社会感觉”的要求下，增加了9公斤体重。 “看到《新世界》时，至今还忘不了那种强烈的冲击。《乐园之夜》虽然具备传统的黑色结构，但随着在妍这一角色的加入，加入了新的元素，产生了前所未有的黑色欲望。” 2005年在电影《亲切的金子》中作为配角出道的他，不知不觉间成为了拥有16年演戏生涯的演员。但是，由于他性格害羞，所以曾认真考虑要不要放弃当演员。 “至今为止的演员生涯是奇迹。想放弃的瞬间真的很多。因为我经常很容易紧张，所以每时每刻都怀着恐惧和紧张的心情准备拍摄。尽管如此，比起过去的作品，还是能看到一点点好转，因此成为了支撑的力量。因为只集中于演戏，所以除了这个以外没有其他特长。我一直以来抱着不断磨砺的想法坚持到现在。” 他说，即使是静止不动的场面，也觉得完全就是那个角色的瞬间，对自己来说那就是“乐园”。 “似乎不存在作为某个场所的乐园。现在有一种感觉无比美好的刹那。拍摄辛苦准备的场面的瞬间，结束辛苦的活生生的演技后坐在车里的时候。安心的那短暂的瞬间似乎就是乐园。”

한국어