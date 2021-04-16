意大利著名TV主持人“撕眼睛贬低东方人”惹争议. April. 16, 2021 07:27. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 意大利著名电视节目的男女主持人因在节目中横着撕眼睛等贬低东方人的行为，受到了强烈的指责。据《独立报》等媒体报道，13日在意大利地面波频道Canal5播出的时事讽刺节目《Striscia la Notizia》中，男女主人公加里•斯科蒂(65岁)和米歇尔•洪奇克(44岁)一边模仿东方人不太擅长的发音，一边横着撕开双眼大笑。 斯科蒂在介绍意大利当地媒体《RAI》的中国北京分社时，双手撕开眼睛，接连把“RAI”发音成“LAI”，笑得合不拢嘴。洪奇克也边撕开眼睛边发出让人听不懂的声音。这是典型的贬低行为，其中含有东洋人不能正确发音字母“R”的偏见。据悉，约有470万人观看了该节目。 在揭发时尚界内部的Instagram账号“减肥普拉达”上出现这一场面后，对两人的指责声不断。网民们纷纷留言称“作为意大利人，我感到很惭愧”、“在节目中正式道歉吧”等，反应热烈。社交媒体上也广泛流传着“#停止憎恨亚洲人(#StopAsianHate)”的标签。演员兼模特的洪奇克、过去曾担任众议院议员的斯科蒂一直以来积极维护女性和性少数者的权利，因此不少人对两人的行为表示愤怒。 洪奇克14日在Instagram上写道：“虽然不是故意的，但我知道现在是人们对自己的权利非常敏感的时期。没有考虑到这一点是我的错。”但是，上月该节目中一名出演者对黑人儿童使用“黑鬼(N****)”一词的事实被曝光后，争议一直未平息。

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