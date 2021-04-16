“国民力量”党与国民之党展开合并心理战. April. 16, 2021 07:27. by 全宙荣记者、尹多彬记者 aimhigh@donga.com,empty@donga.com. 在4月7日再补选获胜后，“国民力量”党和国民之党就两党合并问题展开了持续一周的心理战。“国民力量”党代理代表兼院内代表朱豪英15日表示：“下周内将得出（关于两党合并的）结论，可能会有好的结果。”而国民之党院内代表权银姬则明确划线说：“两党合并必然需要很长时间。” 朱豪英当天参加一档佛教广播电台节目时表示，“将于16日举行议员全体大会，整理对两党合并的意见，并于19日举行全国市、道党委员长会议进行整理”，提出了下周内与国民之党合并有关的日程。他还表示：“（在讨论合并问题时，国民之党）没有提出股份要求。财产关系也非常干净。（国民之党）事务处的职员的人数几乎是一位数，因此，如果合并，不会妨碍会面。”对于两党合并和全党大会的先后关系，他强调：“更多的意见认为，在两党合并后举行全党大会更为合适。” 相反，国民之党院内代表权银姬当天出席YTN广播电台节目时表示：“国民之党决不是‘国民力量’党的卫星政党。（两党合并）必然需要很长时间。”此番言论同朱豪英的态度存在差异。另外，就“国民力量”党内部出现的吸收合并主张，权银姬表示：“以议席数为准，（把国民之党当作）吸收合并的对象，是设定中立和实用价值并独立结社的国民之党根本无法预料的内容。” 就合并问题，“国民力量”党内部也没有整理出意见。据悉，在当天上午举行的紧急对策委员会会议上，出现了“不要急于求成。合并不是理所当然的事情，我们也应该询问党员的意见”的看法。 此外，多数紧急对策委员会委员向朱豪英施压说：“只有尽快就（有关党代表决定参加竞选的）去留问题表明态度，矛盾才能得到解决。因为两党合并和党权问题，选举后解决民生和创新的‘黄金时间’每天都要消耗。”据悉，朱豪英对此表示：“从未谋求私利而搞政治。我不想继续任期直至5月份。”

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