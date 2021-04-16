新冠三重苦下，青年痛苦指数创最高值. April. 16, 2021 07:27. by 世宗=南建佑记者、世宗=宋忠贤记者 woo@donga.com,balgun@donga.com. “家-咖啡厅-网吧-便利店-家”。 这是梦想成为作家的大学生安智婉（24岁，女）去年的日常行程。想要承担包括月租15万韩元在内的每月60万韩元生活费，她就得干“两份”或“三份”兼职。安智婉说：“如果每周雇佣15个小时以上，店铺老板们就要支付周休津贴，所以只雇佣14.5个小时。只能干好几个兼职。” 每当有人说“年轻人逃避危险工作”时，安智婉就会感到遗憾。最近，她在生产口罩和手消毒剂的工厂中从事生产物品的工作，结果患上了腱鞘综合症和关节炎，很是辛苦。连去医院的时间都抽不出来。她说：“每当管理人员说‘你干不快的话，谁都可以代替你上场’时，我很伤心。顾不上无理地加快速度会伤身体。找工作很困难，但生活费用却不断上涨，太累了。” 饱受就业难和生活苦的安智婉的话中，展现了在我们邻里可以看到的青年们的痛苦。15日，《东亚日报》和现代经济研究院计算出的“青年经济痛苦指数（Misery Index）”去年为113.36，是能够分析的2015年（100）以来的最高值。经济痛苦指数是失业率和物价上涨率之和。美国布鲁金斯研究所经济学家阿瑟·奥坤为把经济生活质量数值化而进行了研究。青年经济痛苦指数是由青年(15岁至29岁)的体感失业率和青年消费比重较高的外出就餐费、居住费等计算出来的青年物价指数上涨率。 找不到打工岗位的失业难和飙升的生活物价等青年的经济困难使他们产生了心理上的挫折感。本报和JobKorea在3月向20岁至29岁的青年询问“现在最迫切的是什么”，结果回答“钱”（58人）、“就业”（33人）、“工作”（13人）等的人最多。回答“爱”“梦想”等单词的人不多。对于“几年后能拥有自己的房子吗”的问题，30.1%的应答者称“不可能”。 有人分析说，在4月7日再补选中，表现出了就业困难、生活困难、社会孤立等生活在新冠时代的二三十多岁的“三苦一代”的压抑的愤怒。专家们指出，不应只从就业的角度看待青年问题，而应从多方面扩充职业教育、心理咨询等针对青年的社会安全网。檀国大学经济系教授金太基建议说：“一段时间以来，政府和执政党一直把精力集中在‘卖青年’上，试图通过创造公共工作岗位或提供青年津贴的方式来赢得人心。应该集中进行职业教育，营造民间创造工作岗位的环境。”

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