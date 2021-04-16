美职棒大联盟128年固定不变的“投球距离18.44米”或将发生改变. April. 16, 2021 07:27. by 李憲宰 uni@donga.com. 美国职棒大联盟(MLB)事务局为了增加棒球趣味，正在进行大型实验。即，将投球距离比现在增加30厘米左右。投手和捕手之间的距离，更确切地说，从投球板到本垒板后方的距离约为18.44米(60英尺 6英寸)。128年前的1893年这样规定后，一直沿用至今。 但是MLB事务局15日表示，从今年下半年开始在独立运营的大西洋联赛中，将把投球距离增加30厘米左右，达到约18.75米(61英尺6英寸)。之所以进行这种革命性的实验，是因为随着三振增加，场内击球减少，球迷的兴趣下降。 实际上，随着投手们的投球球速加快，三振数大幅增加。去年顶级联赛投手们的直球平均球速为每小时93.3英里(约150.15公里)，但每个击球位脱三振率高达23.4%。15年前的2005年，这一数字为16.4%。美国职业棒球大联盟投手们的身高比以前变高也是原因之一。 下半年开始进行把投手踏板向后移的试验是为了与上半年的数据进行比较。上半年，仍将照常在18.44米的距离下进行投球。 MLB事务局同时决定，在整个赛季中，将使用把指名击球员和首发投手交替联系在一起的“Double-Hook”。Double-Hook是替换首发投手的球队从那时起在剩下的比赛中不能利用指名击球员的制度。指名击球员的位置上应该使用替补击球手或救援投手。MLB事务局解释说：“这是为了进一步提高首发投手的价值。”

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