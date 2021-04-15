埃及法院下令苏伊士运河搁浅日本货轮公司赔偿1万亿韩元. April. 15, 2021 07:34. by 林賢錫 lhs@donga.com. 埃及当局对上个月在苏伊士运河搁浅并阻断通行6天的超大型集装箱船“长赐”号的船主公司下达了赔偿1万亿韩元的命令。 据埃及国营媒体“金字塔报”13日报道，埃及法院当天向“长赐”号船主——日本正荣汽船公司下达了赔偿9.16亿美元（约合1.0222万亿韩元）的命令。根据该命令，苏伊士运河管理局扣押了“长赐”号和船上货物。埃及方面的方针是，只有赔偿措施结束，才允许货轮运航。 3月23日，“长赐”号在苏伊士运河南侧入口处搁浅，阻止了422艘船的航行。6天后，“长赐”号摆脱搁浅状态，被转移到运河中间的“大苦湖”，一直接受有关事故原因等方面的调查。埃及当局推算“长赐”号搁浅事故造成的损失规模达10亿美元（约合1.1158万亿韩元），并一直与船主方面展开协商。埃及当局计划于15日宣布有关运河搁浅事故原因的调查结果。 为正荣公司和“长赐”号承保的保险公司——英国P&I俱乐部对赔偿表示为难，称埃及法院下达的赔偿金远远高于海上事故标准。他们认为，依照规定船主对海上事故承担责任的国际公约《船主责任限制公约》(LLMC)，正荣公司的赔偿上限是130亿日元（约1330亿韩元）。 英国P&I俱乐部在法院判决后立即发表声明称：“所要求的巨大赔偿中的大部分没有得到证明。将同苏伊士运河管理局诚实地进行谈判。”有分析认为，就赔偿额的规模，双方的立场差距非常大，因此距离谈判达成妥协可能需要几个月以上的时间。

한국어