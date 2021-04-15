曹溪宗“今年燃灯节活动大幅减少”…传统文化广场等将在线进行. April. 15, 2021 07:34. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 今年的佛诞日(5月19日)燃灯节因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而大幅减少现有活动，取而代之的是以网络为中心进行。据大韩佛教曹溪宗透露，燃灯节的核心—燃灯队伍和传统文化广场等多项活动将被在线代替。下月15日下午6时在首尔钟路区曹溪寺举行的燃灯节人类非物质文化遗产登载纪念仪式和包含克服新冠病毒国难愿望的燃灯法会是可以弥补遗憾的活动。燃灯法会结束后，总务院长、圆行大师等佛教界领导人将手举燃灯在曹溪寺一带行走等，简单地展示燃灯队伍。 在此之前，本月28日下午7时，在首尔市厅前的首尔广场将在只有最少人员参加的状态下，举行奉祝庄严灯点灯仪式。下月14日至23日，首尔曹溪寺、奉恩寺、首尔市厅广场、清溪川一带将举行传统灯展示会，将市中心各处染上形形色色的颜色。奉祝法要仪式将于佛诞日当天的5月19日上午10时在首尔曹溪寺遵守防疫守则进行奉行。

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