“像第一次接种时一样，出现恶寒、肌肉痛等副作用”. April. 15, 2021 07:34. by 李眞漢 likeday@donga.com. 医疗团队接力疫苗后期视频认证继第1次接种后，又连上了第2次接种医疗团队体验视频。大部分是在接种瑞辉疫苗后的3、4个星期，第2次接种疫苗的医务人员。虽然很多医疗人员表示，与第1次接种时相比，异常反应更加严重，但大部分接种者都表示可以忍受。 汉阳大学医院救护人员朴智宇(音，下同)表示：“第1次接种时，有恐惧、担心以及期待等情绪，胳膊部位接种后疼痛，第2次接种时，出现恶寒、发热、关节痛等身体不舒服”，“但是一天之后恢复了，疫苗接种后，急诊室值勤时也能自信地接待患者了。不要太担心，希望接种疫苗。” 汉阳大学医院急诊医学科专业医生郑承教也表示：“第2次接种时出现了发热和呕吐等症状，但很快就好转了”，“希望更多的人接种疫苗后，能从新冠病毒中解放出来，世界重新变得自由。”另外，全北大学医院内科系重症监护室护士朴晓贞表示：“第1次接种疫苗后，出现了低烧，第2次接种时清晨出现恶寒，并出了很多的汗，肌肉也很痛”，“但一天后就恢复了。副作用不会持续太久，还可以忍受，为了防治新冠病毒，希望大家都一起接种疫苗。” 原子能医院诊断检查医学科科长李镇京和核医学科科长林一韩在第1次接种时发送了视频，这次又发送了第2次接种后记。李科长说，第2次接种时没有特别的症状。林科长表示：“感觉像是患了流感，所以睡觉时保持暖和，之后再没有特别异常。”

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