文在寅：“日本排放核污水，要研究是否向国际海洋法法庭提起诉讼”. April. 15, 2021 07:34. by 黃炯?, 具特敎 constant25@donga.com,kootg@donga.com. 韩国总统文在寅14日就日本政府决定向海洋排放福岛第一核电站放射性污染水一事指示：“包括临时措施在内，要积极研究向国际海洋法法庭提起诉讼。” 青瓦台发言人姜珉硕表示，文在寅在当天的参谋会议上做出了上述表示。临时措施是指，在国际海洋法法庭做出最终判决之前，为保护纷争当事人的利益，要求日本不得将污染水排入大海的一种“临时处理”。青瓦台法务秘书室根据文在寅的指示，从当天起进入法律上的研究。直到前一天，韩国政府还就向国际海洋法法庭起诉一事表示，“收集数据后才能做出判断”，态度相对保留，但仅过一天就改变了立场。这可能是考虑到舆论对政府应对的批评。 此外，当天在青瓦台举行的日本驻韩国大使相星孝一递交国书仪式结束后举行的谈话中，文在寅表示：“我不得不说这句话。对于日本决定向海洋排放核电站污染水一事，作为地理位置最近而且共享海洋的韩国，感到非常担心。”他还嘱咐：“你应该知道韩国政府和国民的担忧，请向本国转达。” 青瓦台解释说，在新任大使递交国书仪式上，不是对对方国家和大使说些客气话，而是对对方国家的政策表示担忧，是非常罕见的事情。也就是说，对日本排放核污水表示了强烈抗议。 此外，韩国原子能安全委员会14日表示，已向日本原子能规制委员会发送信函，敦促日方客观、独立地审查有关向海洋排放福岛核电站污染水方针的决定，并要求在彻底监督核污水处理履行过程后，透明地共享结果。

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