“对于运动员来说，举办奥运会是……”东京奥运会G-100媒体日. April. 15, 2021 07:34. by 镇川=金正勋记者 hun@donga.com. “对于运动员来说，举办奥运会是关系到‘人生’的问题。” 对于因新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情而对举办奥运会持否定态度的提问，韩国击剑的招牌明星具本佶(32岁)做出了上述回答。14日，“东京奥运会G-100媒体日”在忠北镇川国家代表选手村举行。正如他所说，奥运会是运动员长久以来翘首以盼的梦想舞台。由于新冠肺炎疫情，由于东京奥运会推迟了一年开幕，所以准备5年的代表选手们的觉悟比以往任何时候都更加迫切。 大韩体育会会长李基兴当天第一句话就是“将全力支援选手们，使他们不受外部问题的影响，只专注于比赛”。对于新冠病毒、放射能问题等外部焦点问题，体育会将提供一切支援，以免选手们操心。 但是，包括李会长在内的体育界高层相关人士并不知道与选手们的竞技水平直接相关的疫苗接种的确切日程和计划。选手村村长申致容表示：“目前文化体育观光部或疾病管理厅还没有规定具体要注射哪种疫苗的方针。”代表团团长张仁和表示：“只有政府指示才能确定疫苗问题。”李会长表示：“虽然决定4月中旬左右接种疫苗，但听说(发生血栓争议的)阿斯利康疫苗问题爆发后需要一段时间”，“接种时间即将确定。”他没有透露接种疫苗需要与政府当局进行何种协商程序。 在新冠病毒这一特殊状况下，选手们向着决战的斗志依然高涨。2012年伦敦奥运会体操金牌得主梁鹤善(29岁)表示，“去年体操大赛只举行了一场，受新冠肺炎疫情影响很大。因为没有大赛，包括我在内，很多选手都失去了目标意识”，“正如人类是适应动物的说法一样，很好地适应特殊情况，G-100也姗姗来迟，像伦敦时一样取得好成绩才是目标。因为有很多有潜力的选手，所以在体操项目上应该能拿到很多奖牌。” 首次参加奥运会的乒乓球女子代表队选手申有彬(17岁)也表示：“因为新冠病毒没有比赛，所以没能应对好弥补点，虽然很遗憾，但是练习的时间反而增加很多，感觉似乎更好了。”

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