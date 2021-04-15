731名确诊患者，令人不安的疫苗供给……文在寅的“有自信”依据何在？. April. 15, 2021 07:34. . 昨天，新增新冠确诊病例为731例。这是自1月7日出现832名以来，时隔97天出现的最高患者。上周初为400人的确诊人数，8日增至700人，6天后再次增至700人，事实上第四次大流行已经开始。保健福祉部长权德喆表示：“危机状况到了要死要活的地步。” 再加上疫苗供给不稳定，危机感进一步加深。美国食品和药物管理局和疾病控制预防中心劝告，停止接种发生血栓副作用的强生（杨森）疫苗。韩国签订了600万份强生疫苗的购买合约，但还没有确定具体的引进日程。在这种情况下，再加上副作用问题，强生疫苗何时进入韩国变得更加不确定。 其他疫苗的供给也不理想。莫德纳首席执行官去年底曾与文在寅总统通电话，决定从今年5月开始提供2000万人份的疫苗，但随着莫德纳优先向美国提供疫苗，人们担心韩国的疫苗供给可能会被推迟。韩国购买2000万人份的诺瓦疫苗，目前还没有得到全世界的使用许可。这与文在寅总统12日言称“我可以自信地说，我们正在大幅降低疫苗供给的不确定性”是完全不同的现实。 从目前的情况看，更加彻底地遵守保持社交距离和防疫守则是防止新冠疫情扩散的现实方法。但由于国民的疲劳度累积，加上迎来春季移动量大幅增加，娱乐设施持续非法营业的事例也陆续浮出水面。政府表示，“有必要综合判断本周的情况，讨论调整保持社交距离和限制营业时间相关等加强限制措施”，提出了上调保持社交距离级别、缩短营业时间的可能性。 如果政府想再次要求国民承受不便和牺牲，就必须以国民对政府的信任为支撑。为此，政府必须透明地公开有关疫苗的信息。在疫苗供求和接种方面出现差池的情况下，如果只强调11月份的集体免疫目标，可能会对国民造成“希望拷问”。具体、详细地告知何时供应多少疫苗、产生副作用的担忧有多么严重等问题，如果有必要就向国民征求谅解，这才是恢复信任的方法。

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