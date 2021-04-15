坚强不屈的人间楷模. April. 15, 2021 07:35. . 一个穿粉红色连衣裙的女人孤零零地坐在干草丛生的原野上。两只瘦削的手臂吃力地支撑着身体，抬起头凝视着远处的自己的家。这女人到底是谁，在草地上一个人这样? 安德鲁·怀斯在20岁时举行的首个个人展上，作品销售一空，早早地预感到将会取得成功，但给他带来最高荣誉的是31岁时画的这幅画。画中的模特是生活在美国缅因州的名叫克里斯蒂娜·奥尔森的女性。在妻子贝奇的介绍下，两人从7年前就认识，既是邻居又是朋友。从小就患有退行性肌肉疾病的奥尔森从30岁开始完全不能走路，但是坚决拒绝使用轮椅。就像这里描述的一样，她喜欢用双臂拖着下身走路。作者从窗外看到她爬着穿过田野的样子，得到了灵感。当时奥尔森55岁，但在画中显得非常年轻。因为在画头发和上身部分时，他选择了26岁的妻子作为模特。题目为《克里斯蒂娜的世界》，不是指她弱小的身体，而是指她坚强的精神世界，表达了对非凡地克服残疾的朋友的敬意。这幅画表现了在任何困难面前都不绝望的人的坚强意志和生活态度。 怀斯虽然在完成此画的那一年在纽约举行了个人展，但专家们的反应非常冷淡。因为当时是像杰克逊·波洛克一样的抽象画家们受到关注的时期，所以人们认为这幅不是油画而是使用现代画法的现实主义画落后于时代。但纽约现代美术馆馆长阿尔弗里德·巴的想法却不同。在了解到作品的价值后，当场买了下来。在馆长的宣传下，画作逐渐出名，很快成为了纽约现代美术馆的代表收藏品之一，同时也成为了20世纪美国美术的象征。奥尔森也成为了残疾人坚强不屈的榜样，她的家也成了景点。

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