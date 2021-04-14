日本决定向海洋排放福岛核污水……韩国：“无法容忍”. April. 14, 2021 07:31. by 东京=常驻记者 朴亨俊、权五赫记者 lovesong@donga.com. 日本政府13日决定，将储存在福岛第一核电站水罐中的放射性污染水排放到海洋中。对此，不仅韩国、中国等邻国，日本国内也出现了担忧之声。 日本政府当天举行相关内阁会议，决定了核污水处理基本方针。其主要内容为，对核污水进行再处理后排放入海，使入海排放水的放射性物质的浓度低于法令标准。这是自2011年3月11日东日本大地震后，日本政府首次决定处理核污水的方针。将由东京电力公司打造向海洋排放的具体计划和设施，并从2年后开始排放。 日本首相菅义伟在内阁会议上表示：“处置处理水是废弃核电站不可避免的课题，（我们）判断，以政府彻底制定损害对策为前提，向海洋排放是现实的。”日本政府将核污水称为“处理水”，意思是已经进行了一次净化处理。 即使用“多核素去除设备”处理核污水，也会残留放射性物质氚。日本政府计划向核污水中注入海水，将氚的浓度降低到日本规定标准的四十分之一，降低到世界卫生组织规定的饮用水标准的七分之一。但是，日本渔民和市民团体对此表示强烈抗议。全国渔业协同组合联合会会长岸宏当天表示：“我们对此深表遗憾，绝对不能容忍。这不仅是福岛，也是践踏全国渔民想法的行为。” 韩国国务调整室室长具润哲在13日举行的相关部门次官紧急会议结束后表示：“对日本政府做出的排放污染水海洋的决定深表遗憾。将把我国国民的安全放在首位，采取一切必要措施。”外交部第二次官崔钟文当天召见了日本驻韩大使相星孝一，对日本政府的决定表示抗议。

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