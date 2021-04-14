三星电子史上最大规模红利13万亿韩元，会流入股市吗？. April. 14, 2021 07:30. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 16日，三星电子将支付史上最大规模的13万亿韩元红利，证券界对此非常关注。 据金融监督院13日透露，三星电子将于16日向股东支付包括特别分红在内的共13.1243万亿韩元的红利。这是韩国国内证券市场历史最大规模的红利。具体来说就是，普通股每股354韩元(优先股355韩元)加上特别股息每股1578韩元。 据此，持有三星电子股份的约215万名“东学蚂蚁”也将获得丰厚的红利。据推算，向个人小额股东支付的红利约为8000亿韩元。 持有三星电子55%股份(以普通股为准)的外国投资者将得到约7.74万亿韩元的红利。包括已故三星电子会长李健熙的普通股股份(4.18%)在内，会长一家获得的红利将达到1万亿韩元左右，将用作继承税财源。 金融投资业界认为，史上最大规模的红利一下子解封，因此对股市也会产生影响。特别是，如果外国人获得的7.7万亿韩元再次投资到国内股市，那么在3100点左右横行无忌的科斯达克指数或将再次迎来新一轮的上涨趋势。韩亚金融投资研究员李在万(音)评价说：“外国人得到的红利通常是再投资”，“考虑到三星电子的业绩展望等，氛围是肯定的。”

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