吴世勋市长在国务会议上建议引进简易诊断工具. April. 14, 2021 07:30. by 姜昇賢, 朴民優 byhuman@donga.com,minwoo@donga.com. 新履职的首尔市市长吴世勋在就任后首次出席国务会议，向政府建议引进新型冠状病毒肺炎(COVID-19)简易诊断工具和改善住宅公示价格制度等。 吴市长13日上午参加完国务会议后，在市政府召开的新闻发布会上表示：“会议过程中有过讨论。希望今后能与首尔市就弥补缺点的方案等进行紧密讨论。” 他接着说：“虽然简易诊断工具的准确度有点低，但是可以发现无症状感染者，因此最终可以降低传播的可能性。”首尔市长是地方自治团体长中唯一参加国务会议的人。会议在政府首尔办公大楼通过视频进行了约1个小时。 就和政府顶着干的住宅公示地价问题，从主张全面重新调查和冻结的现有立场后退了一步。吴市长表示：“国土部的立场是早就预想到的。对于和地方自治团体共享公示价计算权限的提议，双方以现行法律为基础进行了协商。”他说：“问题不是公示价的上升，而是上升速度。公示价格几乎上涨了近20%”，“考虑到公示价格上升对家庭的影响，希望政府做出立体判断。” 对于出席国务会议一事，他表示：“在有悬案问题时，将把它当作传达民心的渠道。” 医生出身的共同民主党议员申贤荣当天就吴市长的“首尔型相生防疫”表示肯定，并称其内容与自己主张的相生•沟通防疫相同。 申议员在与《东亚日报》的通话中主张：“只有合理的防疫守则，才不会引起抗议或抵抗”，“(像吴市长的主张一样)应该建立各营业场所相互沟通的结构，修正不合理的部分，制定合理的方针，而不是单向的。”

한국어