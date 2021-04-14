韩美研究机构：“朝鲜至2027年最多可拥有242枚核武器”. April. 14, 2021 07:32. by 權五赫 hyuk@donga.com. 韩美两国研究机构13日发表联合报告称，到2027年为止朝鲜最多将拥有242枚核武器和数十枚洲际弹道导弹。 韩国峨山政策研究院和美国智库兰德研究所在当天发表的共同研究报告《如何应对朝核威胁》中推测，截至2017年，朝鲜核武器数量将增至最少30个到最多60个，每年增加12至18个。由此，预计到2027年，其规模将急剧增加至最少151个到最多242个。这是以朝鲜在2019年底掌握的钚总量(30∼63公斤)和浓缩铀总量(175∼645公斤)为基础推算出的结果。 两家研究机构还预测，2027年朝鲜的洲际导弹也将增加到数十枚，对美国本土的威胁将进一步增大。报告指出：“韩美两国对在战争中利用性很高的朝鲜这种威力强大的武器尚未做好应对准备，也没有计划去准备。”报告分析称，朝鲜不仅为了政权的生存，而且为了在朝鲜主导下实现统一，也不会弃核。 报告还提出了朝鲜随着核能力日益提高而使用核武器先发攻击等使用核武器的角本：以核武器为基础，将首尔等主要城市作为“核人质”展开威胁和强压战略的可能性；在战争初期利用40∼60枚核武器突袭攻击韩国的政治、军事目标，试图使韩美军事力量和指挥控制无力化的可能性等。报告还预测，如果朝鲜拥有100枚以上核弹头，将向海外出售，从而加速核扩散速度。 研究团队表示：“为遏制朝鲜的核能力，韩美急需加强应对力量。为抑制朝鲜的核威胁，有必要在韩国部署搭载美国战略、战术核武器或核武器的中程弹道导弹。”报告还主张，有必要向韩国重新部署战术核武器等，积极对朝鲜施压。参与研究的兰德研究所的布鲁斯•本内特博士在当天举行的在线研讨会上表示：“美国切实增强核威慑力并向韩国提供核伞保护是最佳方案。”

한국어