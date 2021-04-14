日本核污水排放决定，完全无视周边国家担心和国内反对. April. 14, 2021 07:31. . 日本政府昨天召开内阁会议，正式决定向海洋排放125万吨福岛核电站的核污水。也就是说，将在今后两年里经过准备，在30至40年时间里排放入海。对此决定，日本渔民、专家和市民团体立即提出了强烈抗议。韩国政府对此表示强烈遗憾说：“这是绝对不能容忍的措施。”中国外交部也批评说：“这是极其不负责任和单方面的决定。” 日本的核污水排放决定是基于在预计到明年秋天将会装满污水储藏罐的情况下不能再拖延的判断而做出的，但这是在没有和周边国家进行协商或得到谅解的情况下采取的单方面措施，因此不免会遭到指责。由于含有放射性物质的核污水的排放会对海洋环境和周边国家的安全造成危险，因此在国际法上有将其最小化并共享信息的义务。尽管如此，日本还是匆忙做出了排放核污水入海的决定。 日本主张，把核污水通过多核素去除设备过滤掉放射性物质，因此在安全性上没有问题。但是，即使用多核素去除设备处理，也不可能分离出在人体内部能够引发放射能损害的氚。因此，虽说是用海水充分稀释后排放，但很难消除不安情绪。日本政府反而表示，将在因毫无根据的传闻引起的所谓“风评受害”的防止对策上下功夫。 日本政府甚至无法平息内部的抗议。日本渔民团体针对政府的解释仍然坚持“绝对反对”，曾参与政府小委员会的一名专家抨击说：“虽说应该郑重向邻国求得谅解，但政府的态度反而很强硬。”虽然远在太平洋彼岸的美国称赞日本“透明的努力”，但不得不问，它对最邻国韩国到底做了怎样的外交努力。这是不负责任的傲慢的表现。 在围绕历史问题的矛盾中，一直谋求韩美日合作的朝国政府为避免出现其他外交不利因素，暂时克制了召回大使等对应方式，调整了力度。核污水排放不仅是不限于两国间的国际问题，也是直接关系到国民安全的问题。应该冷静而彻底地应对。应该一方面要求日本透明地公开信息，同时要求国际社会进行验证。另一方面，有必要要对放射性物质流入进行监视，并加强对原产地的纠查等等，采取泛政府对应措施来消除国民的不安情绪。

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