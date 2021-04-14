宽恕与自由是同义词. April. 14, 2021 07:33. . 有些人会在几乎不可能的情况下，做出宽恕的榜样。上个月上映的电影《毛里塔尼亚人》的主人公就是这样。更准确地说，被电影作为基础的《关塔那摩日记》的作者穆罕默德•乌尔德•斯拉希就是这样。 斯拉希在他的祖国毛里塔尼亚被美国情报机构绑架。14年间，他大部分时间都在古巴关塔那摩集中营度过。这不只是单纯的拘禁，只有在弗朗茨•卡夫卡的小说中才出现的超现实的恐惧和威胁成为他的日常。虽然是违反《日内瓦公约》的非法拘禁，但因为9•11事件失去理性的人们并不介意。他们在法律之上制定法律，不择手段和方法对他进行拷问。甚至威胁说，要把他的母亲带到只有男罪犯的地方，让她面临性暴力。这是为了追查与恐怖主义的关联性。但是他们没有从他那里得到任何东西。他本来就是一个无辜的人。 2002年被绑架的斯拉希直到2016年才获释。那个三十出头的男人已经四十多岁了。在这期间，苦苦思念他的母亲离开了人世。如果看到电影或者读到《关塔那摩日记》，他完全有理由憎恨对自己施加暴力的国家或者人们。但本该处于憎恶和报复心位置的他选择了宽恕。这种行为是怎么可能的呢？ 他的话里有线索。“我想去原谅。我想要原谅。因为那是真主安拉所希望的。我对拷问我的人没有怨恨。在阿拉伯语中，自由和宽恕是同一个词。”他是在说，他所信奉和依赖的宗教不是把他推向仇恨或报复，而是推向宽恕的方向。但如果想去宽恕，就必须摆脱怨恨和复仇的情绪。所以说，宽恕和自由、自由和宽恕是同义词。真是一种耀眼的智慧。

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