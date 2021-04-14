“共同战胜新冠病毒”，韩流在土耳其响起. April. 14, 2021 07:33. by 金哉希 jetti@donga.com. 韩国驻土耳其文化院将举办介绍盘索里、歌谣、嘻哈舞蹈、Trot等韩国文化的“2021线上传统演出：让我们一起战胜它！”这是为了让“兄弟之国”土耳其国民克服新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情带来的困难。此次演出将通过韩国驻土耳其文化院YouTube账号，从当地时间20日下午2时(韩国时间20日晚8时)开始，在网络观众面前进行1个小时左右的现场直播。 国乐人朴爱理、舞蹈家Poppin贤俊、Trot歌手罗泰柱、韩国舞蹈家石艺彬将出演。Poppin贤俊将伴着音乐《Don＇t Stop》展示嘻哈舞蹈。石艺彬跳“水罐舞”。罗泰柱将演唱《加油，大韩民国》、《无条件》，并表演跆拳道Trot。担任MC的朴爱理将演唱盘索里《春香歌》中的《狱中思君》。朴爱理、Poppin贤俊、石艺彬也将一起进行混合演出。演出将在首尔龙山区国立中央博物馆剧场“龙”举行。 另外还准备了嘉宾和观众们通过网络实时沟通的时间。将讨论因新冠病毒国家间交流受阻期间是怎么度过的。以留下留言的观众为对象，通过抽签赠送出演者的亲笔签名帽子和韩国品牌化妆品。韩国驻土耳其文化院院长朴基洪表示：“希望土耳其的韩流粉丝们能够享受韩国文化，成为更深入了解韩国的机会。”

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