比里约的38米耶稣像还要高……巴西打造43米高的耶稣像. April. 13, 2021 07:29. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在以里约热内卢的象征——耶稣像而闻名的巴西，更大的耶稣像已呈现轮廓。被称为“保佑者基督（Christ the Protector）”的高43米的耶稣像一旦完工，将成为世界第三高的耶稣像。 据英国广播公司（BBC） 12日报道，正在巴西南部城市恩坎塔杜建设的“保佑者基督”的照片当天被公开。从2019年开始建造的该耶稣像头部和双臂已经完成，预计将于今年年底竣工。它比里约热内卢的名胜——游客经常光顾的“救世主基督耶稣像”（高38米）还要高5米。双臂的长度（宽度）为36米，内部将设置能够载着游客上到40米高度的电梯。 据英国广播公司报道，目前世界上最大的耶稣像是印度尼西亚苏拉威西的“奋斗耶稣像”(52.55米)。第二名是波兰希维博津镇的“基督王耶稣像”(52.5米)。 保佑者基督耶稣像是3月份因新冠并发症死亡的时任恩坎塔杜市长阿德罗亚多·康扎蒂提出的。康扎蒂2019年为搞活地区旅游和恢复经济推进了耶稣像建设计划。据英国广播公司报道，35万美元（约3.9亿韩元）的工程费全部通过个人和企业的募捐筹集。 截至今年，巴西人口为2.13993441亿（世界第六位），80%以上的国民是天主教信徒。据世界统计网站“世界实时统计”当天称，巴西的新冠累计死亡人数达35.3293万人，被认为与美国、印度等国一道是世界最大的新冠受害国。

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