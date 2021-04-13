科斯达克时隔20年零7个月再次迎来“千斯达克”. April. 13, 2021 07:29. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 科斯达克(KOSDAQ)指数自2000年9月出现“网络泡沫”后，时隔21年再次突破1000点，开启了“千斯达克”时代。也就是说，韩国综合股价指数被困在股价浮动范围时，个人投资者的关心迅速转移到中小型股上。 12日，科斯达克指数比前一个交易日上涨11.26点(1.14%)，以1000.65点收盘。科斯达克指数以收盘价为标准突破1000点是自网络泡沫时期的2000年9月14日(1020.70)之后，20年零7个月以来的第一次。 受新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情冲击，自去年3月达到最低点(428.35)后，时隔1年多再次上升了133%。当天，科斯达克市场的市价总额也达到了411.1万亿韩元，创下了历史最高纪录。 仅从当天来看，外国人净买入364亿韩元，带动了科斯达克指数的上升趋势。个人投资者抛售了196亿韩元。但是，为“千斯达克”打下基础的是从去年到今年3月，在科斯达克市场购买21.6万亿韩元价值股票的“蚂蚁”们。个人投资者仅进入今年以来就净买入5.33万亿韩元以上，带动了股价的上涨。 有分析称，特别是生物、游戏、二次电池等革新增长产业成为了“千斯达克时代”的跳板。当天，科斯达克大将股以Celltrion Healthcare(1.48%)为首，Celltrion制药(1.60%)、Seegene(4.31%)、Pearlabyss(2.91%)、Kakao Games(1.29%)等科斯达克市价总额上位圈股票齐齐上涨。交易所方面表示：“在新冠肺炎疫情之下，科斯达克的主力制药、生物类股票主导了上升势头，去年下半年(7~12月)以后，二次电池、K新政相关材料类股票大幅上涨。” 专家们强调称，在科斯达克市场安全着陆千斯达克之后，如果要想延续追加涨势，需要有上市企业的业绩作后盾。IBK证券研究中心主任郑容泽(音)表示：“最近，受生物类股票的临床实验、无偿增资等消息的刺激，科斯达克出现了上升趋势”，“只有以这些企业的个别业绩为后盾，股价才能维持趋势。”

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