第四次大流行起初，中央与地方政府间的防疫不能步调不一. April. 13, 2021 07:30. . 首尔市市长吴世勋昨天表示：“将摆脱强迫私营业者和小工商业者作出牺牲的整齐划一‘管制防疫’模式，将其转变为同时保护民生和防疫的‘共赢防疫’模式。”在第四次大流行开始之时出现的“首尔型共赢防疫”与政府从当天开始禁止首都圈和釜山娱乐酒店聚集的“保持社交距离”背道而驰。中央政府和地方自治团体如果就防疫对策出现分歧，国民的不安感就会增大，防疫政策的信赖度也会下降，因此有必要进行讨论。 考虑到各行业的特点，首尔型共赢防疫的核心是灵活的营业时间，对咖啡屋适用到晚10时，对娱乐场所适用到午夜等。如果引进“新冠自我检测工具”，以夜间练歌房使用者为对象迅速确认感染与否，就可以减少私营业主的销售损失。但有人指出，快速抗原检查工具的准确度只有17.5%，而且存在很多局限性，因此应该充分讨论是否存在扩散新冠疫情的危险。 包括首尔在内的首都圈关联着强有力的生活圈。全体感染的60%发生在首都圈，练歌房和娱乐场所也接连发生感染。各地方自治团体长有权根据《传染病预防及管理相关法律》，独自对防疫守则下达命令，但是在危机状况下，中央政府和地方自治团体必须成为一个方向，国民才不会陷入混乱。 营业时间的差别化是否会沿袭政府“橡皮筋尺度”的争议，应该慎重考虑。此前，政府以任意和不透明的标准限制营业时间，大幅损害了防疫政策的可信度。例如，在没有令人信服的说明的情况下，只允许开餐厅，而不允许去健身房。防疫守则不以科学标准为根据，只要特定团体提出要求就予以接受等等，引发了众多抗议。政府在确保疫苗方面远远落后，却一味强调保持社交距离，令国民的疲劳感达到了极点。首尔市为与中央政府协商制定量身定做的防疫守则手册时，应该充分反映这一点。 文在寅总统当天举行特别防疫会议时表示：“现在的局面非常危险，稍有疏忽大意，结果可能会引发爆炸性大流行。如果在这一方面不到位，即使对民生和经济造成负担，也不得不提高保持社交距离的级别。”会上还讨论了相关部门部长直接成为防疫责任人的部长责任制。防疫不是政治领域，而是国民生存的领域。掌舵人多了，防疫之船也可能开上山。为了让防疫专家提出正确的意见，需要发挥稳定领导能力的指挥塔。

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