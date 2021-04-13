无能的领导班子导致的崩溃局面. April. 13, 2021 07:30. . 笔者住宅前面的一个仓库型建筑物，平时几乎是不知道是干什么、从来没人搭理的地方，但近来每天都是人潮涌动、门庭若市。排队等待的都是为了接种新冠疫苗而聚集在这里的人。从不久前开始，包括纽约在内的美国大部分地区，只要是成年人都有接种疫苗的资格。市民们为了尽快接种疫苗，展开了“预约战争”，为恢复日常生活而展开了拼命的斗争。 为了满足这种暴发性的疫苗需求，当局也在全力供应。起初只能在体育馆或棒球场等地接种疫苗，但最近在附近的小区药店和便利店、电影院等地也可以接种疫苗。与以前疫苗不足不同，现在不考虑年龄、健康状况、滞留资格等问题。只要提前预约，带着证明居住地的文件，就会免费给任何人打针。高危人群大部分已经接种了疫苗，现在没有必要、也没有时间去追究谁先接种才公平。现在的判断是，重要的是无条件“尽快、尽多”地给人打疫苗针。 从去年起竭尽全力开发和生产疫苗的美国，疫苗也如此这般进行着一场战争。国民们并不担心，也没有任何反感，只是比较积极地参与进来。从这种态度中可以看出一种贯穿始终的趋势。出于结束这场令人厌烦的战斗的武器最终还是疫苗的判断，以及为了实现这一目标的强烈的目标意识。 在这种认识面前，没有朝野之分。在防疫对策中暴露出很多漏洞的前总统特朗普在任期间在疫苗开发方面曾以“比光速更快的速度”推进疫苗开发。接过接力棒的拜登政府甚至动用战时物资法，将生死寄托在了疫苗的确保和供给上。可以肯定的是，去年美国因为新冠疫情初期应对失败和戴口罩争议等，遭受了比任何国家都多的损失。但是疫苗接种者超过成人的45%的现在，有评价说，回到日常生活中的告知正在临近。 随着接种速度的加快，经济前景也变得明朗起来。最近在华尔街，“Goldilocks（金凤花姑娘）”这个词时隔20年左右再次开始流传。随着经济活动的重新启动，人们对信息技术发达的90年代的长期繁荣充满了期待。最近，纽约、新泽西的主要港口货物集装箱吞吐量比往年增加了20%左右。随着生产量的剧增，制造工厂在招人手方面陷入了紧急状况。这是支撑美国经济的消费复苏的征兆。如果病毒得到控制，服务业也恢复正常轨道，各种非面对面技术的发展带来产业革新，那么国际货币基金组织提出的今年6.4%的增长率并非虚妄的预测。可以说，疫苗是最强有力的经济扶持政策。 免疫鸿沟即将成为现实，今后谁先在与病毒的战争中获胜将取决于确保多少疫苗。因为即使集体免疫的形成时间只差几个月，对国家经济的影响力也会非常大。韩国到目前为止在一定程度上成功地将损失降到最低，但在尽快结束这一不幸时期的努力上，有很多方面落后于其他国家。即使是在今后，也要查明去年什么原因导致疫苗接种被推迟。

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