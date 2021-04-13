今年3月是历代最温暖的. April. 13, 2021 07:30. by 宋慧美记者 1am@donga.com. 今年3月是观测以来最温暖的3月。受气温高的影响，首尔樱花也是自1922年以来最早开花的。 12日，据气象厅透露，今年3月全国平均气温为8.9度，在同一地点观测气温，这是自1973年开始记录全国平均气温数据以来的最高值。3月平均最高气温(14.9度)和平均最低气温(3.4度)也是自观测以来的最高值。 3月气温上升，樱花也提早开花。在首尔，樱花比往年提前17天、比去年提前3天，于上个月24日绽放。这也是自1922年开始观测樱花开花日以来开花最早的一次。据调查，不仅是首尔，大田、光州、大邱、釜山、济州等全国大部分地区的樱花开花时间比往年提前6~18天。 今年3月成为最温暖、开花最早的月份，这与气候变化不无关系。随着韩半岛的年平均气温逐渐上升，春天也提早到来。 仅从3月份来看，平均气温最高的是今年3月份，接着2018年(8.1度)和2020年(7.9度)分别排在第2位和第3位。也就是说，最近4年内的记录都名列前茅。全国平均樱花开花日在1980年代是4月8日，但是进入2010年代后提早到了4月2日。 气象厅解释说，由于比往年更冷的北极空气受强烈的极地涡旋和湍流的影响，未能南下，因此今年3月气温较高。有分析认为，再加上热带对流活动(上升气流)，温暖潮湿的气流流入韩半岛，这也产生了影响。气象厅预测：“从约10年前开始，气温和降水等变化正在增大”，“今后春夏更早开始，冬季缩短的趋势将会持续下去。”

한국어