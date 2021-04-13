演员尹汝贞：“得到势利的英国人的认可，更加有意义”. April. 13, 2021 07:31. by 金哉希 jetti@donga.com. “虽然所有奖项都具有意义，但得到‘势利的(snobbish•自命不凡的)’英国人的认可，所以更加有意义。” 这是电影《水芹菜/Minari》的尹汝贞(74岁•照片)11日(当地时间)在英国奥斯卡颁奖典礼上，作为首位获得最佳女配角的韩国演员，在获得最佳女配角奖后，通过视频用英语发表的获奖感言。颁奖典礼现场爆发出笑声和掌声。 英国电影电视艺术学院(BAFTA)当天在英国伦敦皇家阿尔伯特大厅举行的颁奖典礼上，宣布尹汝贞为最佳女配角奖获奖者。继美国演员工会(SAG)奖之后，还获得了英国最具权威的英国奥斯卡奖，尹汝贞获得美国奥斯卡奖的可能性进一步提高。 当天被点名后，她用双手捂住了脸，开口说“我是韩国演员尹汝贞”。她接着晕乎乎地说：“我不知道该怎么说。很荣幸被提名为候选人。不，现在是获奖者了。”她对英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王的去世表示哀悼后风趣地说，“得到势利的英国人的认可，更有意义。”观看节目的主持人大卫•奥伊罗爆笑不已，观众席上也响起了欢呼声。尹某说：“他们把我认可为优秀的演员，对此感到非常高兴。” 尹某在获奖后接受美国演艺媒体《综艺》采访时表示：“(把英国人形容为势利的人)是因为个人的经验。自己曾多次访问英国，10年前在剑桥大学作为演员被吸收入会。当时就感觉(英国人)自命不凡。这并不意味着不好。”她补充说：“英国有着悠久的历史，英国人对此感到非常自豪。而作为亚洲女性，我感觉她们自命不凡。这就是我真实的感情。” 对于尹某的获奖感言，美国演艺媒体《Vulture》将其评选为“2021年最佳获奖感言”，并指出，“在英国人面前，称他们为‘自命不凡的样子’，却把现场变成笑声的海洋，把所有的人都迷住了。她是传奇。”综艺和美国演艺媒体《Deadline》也评价说：“这是引发最大欢笑的获奖感言。”

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