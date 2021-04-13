追平单赛季最多进球记录的SON遭受种族歧视恶评. April. 13, 2021 07:32. by 金東昱 creating@donga.com. 孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)也没能躲过种族歧视的陷阱。 12日，孙兴慜在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的与曼联队的英格兰足球超级联赛(EPL)主场比赛中，在上半场第40分钟双方0比0战平的情况下，为球队首开记录。当天的进球是他常规联赛的第14粒进球，与2016~2017赛季自己创下的单赛季常规赛最多进球数相同。遗憾的是，本场比赛托特纳姆热刺队以1比3负于对手。 虽然取得了令人愉快的纪录，但赛后孙兴慜的Instagram帖子下出现了很多指责他的评论。特别是种族歧视的留言特别多。当天上半场第33分钟，曼联队的斯科特•麦克托米奈在与孙兴慜争夺皮球后将球传给保罗•博格巴，该球再次被埃丁森•卡瓦尼接住，并攻入一球。但是主裁判通过录像回放(VAR)表示，麦克托米奈在甩开孙兴慜的过程中，右手打了孙兴慜的脸，并宣布犯规和取消进球。 曼联球迷主张说：“这不是犯规，但孙兴慜采取了好莱坞式动作(诱导犯规的夸张行为)，诱导了犯规。”恼怒的曼联球迷在孙兴慜的Instagram留言板下留下了“还是去卖DVD吧”、“孙兴慜是韩国电视剧演员”、“吃狗肉吧”等与比赛内容无关的辱骂和种族歧视的评论。 对于孙兴慜，两队主教练也展开了唇枪舌战。曼联主教练奥莱•索尔斯克亚表示，“如果我的儿子(SON)被对方打了一脸，在地上躺了3分钟。如果他需要10个伙伴的搀扶才能站起来，那么他将不会得到任何食物。”热刺队主教练何塞•穆里尼奥给予反驳表示，“孙兴慜有比奥莱更好的父亲，真是万幸。作为父亲，你必须给孩子食物，无论儿子做了什么事情。就算偷窃才能让孩子吃得上东西，你也必须去做。” 对于对孙兴慜的种族歧视反应，托特纳姆热刺队通过官方推特账号表示，“像往常那样，我们队中的一名球员受到了令人厌恶的种族歧视攻击。球队在协助EPL调查后，将找到最有效的应对方法。我们站在孙兴慜一边。” 官方声明中之所以出现“像往常那样”的表述，是因为最近在EPL中不断出现人种歧视的情况。英国《天空体育》12日报道说：“本赛季更多的男女足球选手通过社交网络服务(SNS)遭受种族歧视的攻击。” 不仅是孙兴慜，曼城队的拉希姆•斯特林(牙买加)、德比郡队的科林•卡齐姆-理查兹(土耳其)、塞内加尔出身的利物浦队的萨迪奥•马内等人也遭到了种族歧视的攻击。利物浦女子足球队的林索拉•巴巴吉迪(尼日利亚)在SNS上甚至收到了种族歧视和性别歧视的留言。 在这种情况下，球队和选手们谴责Instagram、推特等SNS平台的不冷不热的对应。英国二级联赛(英冠)斯旺西城等部分球队在一周的时间里，从球队的角度出发，采取了不使用SNS的抵制行动。孙兴慜及其队友德利•阿里等也参加了为期一周的SNS抵制行动。

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