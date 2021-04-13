朱豪英-安哲洙互相要求“先提出两党合并立场”. April. 13, 2021 07:32. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 在4月7日再补选中获胜后正在讨论两党合并问题的“国民力量”党和国民之党12日把“确定彼此立场”的球踢给对方，双方的矛盾达到了高潮。选举获胜后，在野党内部围绕讨论合并出现了很多批评之声，有人预测：“各党和派系之间的算法非常复杂，因此很难建立在野圈合并参加总统选举的平台。” “国民力量”党代理代表（党首）兼院内代表朱豪英当天接受记者采访时对国民之党施压说：“在选举过程中，国民之党代表（党首）安哲秀曾表示要合并，因此要想整理这个问题，必须经过询问其意愿的程序。一旦收到国民之党的意见，将再收集和整理我方的意见。”“国民力量”党计划，如果到14日为止国民之党还未确定立场，15日将成立全党大会筹备委员会，自行进入选举新一届领导层的程序。“国民力量”党内有人主张，应该吸收合并国民之党，而不是“党对党”的合并。 安哲洙当天接受记者采访时表示：“（就合并问题）‘国民力量’党的意见也不统一。我们今天也从市、道党开始，推进询问党员意见的程序。”对于“国民力量”党提出在14日之前表明有关合并立场的要求，他不快地表示：“我想问一下，这或许是指周三（14日）之前‘国民力量’党能提出统一意见的意思吧。说我们犹豫不决的说法是错误的。” 围绕合并论，该党内部也出现了批评之声。国民之党最高委员具赫模当天在党最高委员会会议上针对前“国民力量”党紧急对策委员长金钟仁抨击称：“他是因收受贿赂而被判处有期徒刑并被剥夺议员职务的罪犯，因此积累的功劳似乎不是那么大。”这似乎是针对金钟仁在非公开会议上称安哲洙“傲慢”的回击。对此，前未来统合党（现“国民力量”党）最高委员李准锡反驳称：“如果不道歉，将公开当作更大的问题。”此外，“国民力量”党议员张济元批评金钟仁称：“合并就是自强，希望现在结束想独占所有胜利的功劳、掌控总统选举政局的贪婪的委托政治和技术人员政治。”

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