KIST在智能农场成功大量生产“控制肥胖的油菜”. April. 12, 2021 07:38. by 李炫庆=东亚科学记者 uneasy75@donga.com. 韩国开发出了将抗肥胖成分—硫代葡萄糖苷(Glucosinolate)含量最高提高2.4倍的“控制肥胖的油菜”。韩国科学技术研究院(KIST)11日表示，智能农场融合研究中心首席研究员柳智惠组在智能农场成功生产出了具有抗肥胖效果的功能性蔬菜。 研究组作为韩-加拿大国际共同技术开发事业中肥胖和糖尿病发病率高的加拿大北部原居民的健康问题解决方法，对油菜进行了关注。虽然油菜在脂肪组织和肝脏中抑制脂肪堆积、降低炎症的硫代葡萄糖苷含量比其他蔬菜多，但问题是一旦增加硫代葡萄糖苷成分，产量就会减少。 研究组在智能农场中让油菜烤晒在短波长和多波长发光二极管(LED)下，用各种方式组合了暴露时间和水分供给时间，进行了实验。结果，每天晒20个小时的光，在4个小时内保持黑暗状态时，产量增长最快，产量最多增加了2倍以上。据调查，与在一般栽培条件下培育相比，硫代葡萄糖苷的含量最多多出2.4倍。 加拿大曼尼托巴州立大学决定进行原住民临床试验，调查对代谢性疾病是否有效。研究结果于上月15日刊登在国际学术杂志《Food Chemistry/食品化学》上。

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