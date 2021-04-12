朝鲜“花燕子”出身的蒂莫西•赵宣布参加英国地方选举. April. 12, 2021 07:38. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 朝鲜“花燕子（流浪儿）”出身的蒂莫西•赵（33岁）将在5月6日举行的英国地方选举中作为区议员的候选人参选。在今年的英国地方选举中，包括朝鲜人权团体“垫脚石桥”代表朴智贤（52岁，女）在内，共有2名“脱北者”候选人提交了出师表。 据“美国之音”当地时间10日报道，“脱北者”出身的赵某被选定为英国曼彻斯特登顿南部地区的区议员保守党候选人。位于曼彻斯特东部的登顿约生活着3.6万人。 赵某小时候与父母分离，过着“花燕子”生活，2004年逃到中国。据悉，逃离朝鲜后，他曾反复被强制遣返和再次逃出等。2008年在英国获得难民认证后，他获得了利物浦大学国际关系安保学硕士学位，并作为众议员助理涉足政界。他目前担任“有关朝鲜问题的超党派议员团体（APPG NK）”事务官。 赵某在接受“美国之音”采访时阐述了参加议会选举的原因。他称：“英国政治与（在朝鲜）看到的政治截然不同。亲自参加选举活动后受到了很大鼓舞，我亲眼目睹了民主、市民社会这一点。”他还说：“我认为，我的任务是用亲身学习英国政治时产生的梦想、勇气和希望，让朝鲜人民也成为民主的一员。”他满怀抱负地说，即使在此次选举中落选，今后也将继续挑战选举。 路透社等媒体3月24日报道说，在赵某之前，女“脱北者”朴智贤也被选定为曼彻斯特州贝里地区的区议员候选人。 因受新冠疫情影响，英国将地方选举推迟了一年。此次选举将选出5000多名区议员。

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