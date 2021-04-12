44名舞蹈演员呈现的“水上动感群舞”，“希望该作品能给所有人力量和勇气”. April. 12, 2021 07:39. by 金基润记者 pep@donga.com. 舞台上长18米、宽12米的大型水槽，若隐若现平静的水随着舞蹈演员的激情逐渐升温。就像把身体托付给象征万物的根源，同时象征逆境的水一样，舞蹈演员们在抬起身体后，很快就会坐下来趴下，展现出充满活力的动作。这让人联想到代表性舞蹈电影《舞出我人生/Step Up》中在水面上展示绚烂群舞的舞者。 首尔市舞蹈团将于16日和17日在首尔钟路区世宗文化会馆大剧场推出新作《坎卦》。这是一部以水为素材，解开真理的作品，由巨大的水槽和44名舞蹈演员组成的大型创作舞剧。砍卦是易学的八卦之一，是一个阳陷在两个阴间的形象。用肢体语言表达克服新型冠状病肺炎(COVID-19)疫情带来的苦难所付出的努力和肯定的信息。 首尔市舞蹈团团长郑慧珍(音)表示：“被水困住后，象征艰难命运的卦的样子似乎意味着所有人深陷的全球性大流行病的痛苦”，“很久以前就构想了以自然物为素材的作品，在知道坎卦的瞬间就立即想到了作品。”她接着说，“在风雨中振翅高飞。最终将展现飞翔的人类形象。”郑团长担任总编舞，全珍熙、韩秀文指导团员和毕业于阿克拉姆坎舞蹈团的金成勋担任编舞家。 通常，由于舞台条件和受伤危险，舞蹈演员们在水上跳舞是珍贵的风景。但是，这也反映了郑团长“为了新鲜的演出，即使再累也要用水元素”的意志。剧初期，水只是稍微湿漉漉地浸泡在脚部，但剧情达到高潮，甚至达到4厘米。 练习过程也不容小觑。在练习室里装满水抽走就需要几个小时。只要跳一次舞，舞蹈演员们就会汗流浃背，像实际演出一样的彩排“rehearsal”每天只能排练一次。在地上跳的传统舞蹈也不容易，为了承受水的重量感和泞滑，动作练习也很吃力。团员们逐渐适应中。另外舞蹈团还设计出了橡胶材质的特殊鞋子。 由8章短片形式构成的该作品，从意味着充满活力的日常的第一章“水风井”开始。在第2章《水泽节》中逐渐展示征兆的逆境到了第6章《重水坎》时集中发作。舞蹈演员们也跳着激烈的重复动作，喘着粗气。在最后的第8章《水火既济》中，舞蹈演员们才相互凝视，表现出必然的相生。郑团长表示：“希望这部作品能给所有人带来力量和勇气。”

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