唤醒共赢的重要性，SK-LG电池诉讼戏剧性地达成协议. April. 12, 2021 07:39. . LG能源解决方案公司和SK创新公司就在美国展开的电池商业秘密侵权纠纷戏剧性地达成了协议。两家公司昨天分别召开董事会，批准了以SK向LG支付2万亿韩元赔偿金、取消所有诉讼为内容的协议案。至此，两家公司结束了长达3年的纷争。韩国招牌企业结束不必要的消耗战是值得庆幸的事情。但在全球市场上，韩国企业之间的纠纷随时都有可能再次发生。有必要以此次协议为契机，制定从国家利益角度妥善解决的惯例。 美国国际贸易委员会今年2月在LG能源解决方案以SK创新为对象提起的诉讼中，认定SK方面侵犯商业秘密，并判决今后10年内禁止在美国国内生产和进口电池。该判决原定如果拜登总统到12日为止仍不行使否决权，将被确定下来。据悉，美国政府面对否决权时限即将到来，对两家公司达成协议施加了强大压力。因为，如果SK方面撤走佐治亚州工厂，美国国内的电动车供应链将受到打击，工作岗位也将减少。从此次协议应该看出，考虑到美国国家利益的压迫产生了相当大的影响。 两家公司在诉讼和游说上投入了数千亿韩元。由于无法预测诉讼结果，投资计划也出现了混乱。在这种消耗战下，韩国电池的地位也受到了威胁。今年以来，中国CATL超过LG能源解决方案，全球市场占有率升至第一位。欧洲汽车业界表示，相比韩国产电池，将使用自己生产的电池。在这样的决定中，也有不少因LG和SK的纷争、韩国产供应的不确定性被提高的影响。 两家公司有必要以此次协议为契机，探索新的合作方案。两家公司具有生产软包装电池的共同点。为与中国的各种款式电池相抗衡而开发新技术等需要合作的问题也不少。为实现战略合作，启动高层对话渠道似乎也很有必要。美国、欧洲、中国等国家为了本国的利益，企业和政府正携手行动。不要忘记一个事实：在国际市场上，韩国企业之间如果展开激烈的纷争，只会对竞争对手有利。

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