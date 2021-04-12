不要着急，我的光啊. April. 12, 2021 07:40. . 你千万不要着急/不要着急，我的光啊/哦哦人生啊—出自金洙暎的《春夜》 今天早上，女儿不住地举起手指催我看哪里。和孩子不同，我的心很忙。因为步行信号即将变成蓝色。孩子的手指向杏花。花木也像红绿灯一样，此刻正在发光。虽然不那么令人讨喜，但一个个展现自己的色彩，就像今后温暖日子的传令兵一样，觉得春天已经来临了。 春天来了。季节循环往复，再次如约地站在我们面前。在克服沙尘暴、克服雾霾(可吸入颗粒物)，甚至是在新型冠状病毒肺炎这一奇异灾难中，春天也做自己该做的事情。让土地融化，让花盛放，让孩子们再去上学。欣赏杏花的时间很短。 从今春开始负责孩子的上学。因为辞去了曾经就职的公司。没有无需在9点之前到达的办公室，取而代之的是9点之前必须到达的小区小学的校门。不到10分钟的短时间里，孩子叽叽喳喳话很多。听着那声音，不安和焦躁就像春光前的雪一样，只留下灰色的痕迹，慢慢融化。然后看着通过校门的孩子的背影进行思考。 开始出版社的工作。虽然还没有出书，但登记事业者、开户、与客户负责人见面的事情已经开始进行。换言之，这是伴随着今年春天的步伐而开始的。金洙暎的诗中我最喜欢《春夜》。尤其喜欢他大声疾呼不要急于求成的巨大力量。虽然不是诗人的意思，但对于现在的我来说，那篇文章就像是自我启发书。明媚的春日。如果是好的开始就好了。可是不想操之过急。暂时停下来看杏花的那一刻，春天才会在我们身边存在吧。

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