继阿斯利康之后，杨森疫苗也引发血栓副作用争议. April. 12, 2021 07:41. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 继阿斯利康新冠疫苗后，杨森制药（强生集团的子公司）研制的疫苗在美国也在注射后出现了“特异血栓”，因此，欧洲药品管理局着手进行相关调查。美国一些州由于连续出现眩晕症等副作用，暂时中断了杨森疫苗的接种。 欧洲药管局当地时间9日表示：“出现了4例在接种杨森疫苗后血小板减少的特异血栓症状，有报告称其中一人死亡。已开始讨论是否与疫苗接种有关。”据欧洲药管局介绍，其中1人参加临床试验，其余3人是美国国内接种者。3月11日，杨森疫苗得到了欧盟的使用许可，但还没有开始接种。杨森方面表示：“经过追踪调查，确认了极少数的血栓症状，但目前还没有确认与疫苗接种的因果关系。” 美国有线电视新闻网（CNN） 9日报道说，美国佐治亚州、爱荷华州、科罗拉多州、北卡罗来纳州等4个州最近在部分接种所暂时中断了杨森疫苗的接种。科罗拉多州7日在科莫斯市的一个接种所，1700多人接种了该疫苗后，因11人出现恶心和头晕症状，暂时推迟了接种时间。美国疾病控制和预防中心表示：“对杨森疫苗生产单位进行了分析，但没有发现值得担忧的地方。”

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