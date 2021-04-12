“朝鲜上个月发射的弹道导弹下降后拉起”，韩美情报部门暂定为不规则飞行. April. 12, 2021 07:41. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据证实，韩美情报部门初步得出结论，朝鲜3月25日在咸镜南道咸州郡连浦机场发射的短程弹道导弹“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）改良型”在下降阶段实施了“拉起”。有分析认为，该导弹摆脱韩国军方的监视网、一如朝鲜所主张的飞行600公里已成定局。 据韩国政府消息人士11日透露，韩美情报部门对韩国军队弹道导弹预警雷达捕捉到的上升阶段轨迹和美日卫星、雷达捕捉到的最终降落阶段轨迹等进行了分析，得出了KN-23改良型实施“拉起”的初步结论。韩美两国认为，这是一款“用于控制推力和方向的小型推进器”，在下降阶段进行低高度水平飞行后实施了迅速上升等不规则飞行。 据悉，根据《韩日军事情报保护协定》，韩日之间共享了相关情报。KN-23改良型发射当天，韩国军方雷达显示射程为450公里，但朝鲜第二天表示：“再次确认了低空飞越飞行方式的不规则轨道特点。”虽然在达到顶点高度（60公里）后下降，但在20公里以下的低高度产生了150公里左右的不规则运行，但有人指出这可能是“地球曲率”导致的结果，军方表示正在进行分析评估。 KN-23改良型与2019年7月在咸镜南道虎道半岛发射的KN-23飞行了相同的射程（600公里）。朝鲜将KN-23系列导弹发射到600公里远的地方只有这两次。一名消息人士表示：“两次似乎都是对最远射程进行了测试。虽然射程相同，但改良型导弹的弹头重量增加两倍以上，应该是大幅加强了搭载战术核武器等攻击力。” 据悉，在发射KN-23改进型导弹时，韩国军方的3艘宙斯盾驱逐舰全部没有出动。也就是说，通常是一艘舰艇出动，其余两艘舰艇停泊及整修，但当时三艘舰艇都处于整修或停泊状态。因此有人指出，是不是在挑衅初期就在掌握及对射程的判断上出现了差池。

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