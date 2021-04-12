SD金河成在顶级联赛出道8场比赛之后首次击出本垒打. April. 12, 2021 07:41. by 姜泓求 windup@donga.com. 这是等待中痛快的一击。 美国职棒大联盟(MLB)圣地亚哥教士队的“新秀(菜鸟)”金河成(26岁)时隔8场比赛后击出了自己在顶级联赛上的第一个本垒打。11日(韩国时间)，金河成在美国得克萨斯州阿灵顿Globe Life体育场举行的与得克萨斯骑警队的客场比赛中，在第5局上半局作为首发击球手出场，击出了击中左侧顶棚上端的1分本垒打。 作为9号击球手兼游击手首发出场的金河成在与对方先发投手乔丹•莱尔斯(31岁)的当天第2次较量中，击中对方投出的第3个投球曲线球，并击出了本垒打。金河成在首球钩球和第二球滑行曲线球中，在第3球曲线球向身体方向倾斜后，攻下这一球，并击出了飞行距离约118米的本垒打。击球速度为每小时约165公里，发射角度为35度。在顶级联赛19次击球后，他首次击出长打，并打出了本垒打。当天在第一个击球位上因打中身体的球出垒的金河成此后追加了一个四坏球上垒，共成功3次出垒。当天以2个有效击球、1个安打，击球率也从0.167上升到0.200。得克萨斯队是美国职业体育史上首次100%决定让观众入场的主场，当天有3.5856万名观众入场。 赛后接受视频采访时，金河成用英语对祝贺首记本垒打的话表示“谢谢”，他说“刚开始以为会犯规，但中间开始觉得会是界内球。心情很好。”圣地亚哥教士队的队友们故意没有对击出第一个本垒打的选手做出特别反应，进行了别名“Silent庆祝动作”。但是，从KBO联赛时期开始熟悉这一庆祝动作的金河成独自展开双手，在替补席上奔跑庆祝了第一个本垒打。此后，队友们纷纷前来祝贺。 因主力游击手小塔蒂斯(22岁)的肩伤，最近获得首发机会的金河成在攻守两方面逐渐适应了顶级联赛。10日，在与得克萨斯骑警队的比赛中，他还以游击手的身份在圣地亚哥俱乐部历史上首次达成了无安打、无得分获胜的比赛。首发投手乔•马斯格罗夫(29岁)在9局内取得无安打、只击中1次身体的10个三振，保持无失分；金河成在第9局下半局2人出局的情况下抓住向自己而来的地滚球，完成了第27个出局。最近，小塔蒂斯通过参加球队训练开始复出，因此金河成在有限的机会中展示自己的竞争力非常重要。金河成自己也表示，“现在还在继续出场，适应投手投球阶段。我认为现在才刚刚开始。” 圣地亚哥队借助在第7局下半局出现的特伦特•格里森(25岁)反败为胜的2分本垒打，以7比4获胜。以四坏球上垒出垒的金河成用这个本垒打踏上了本垒。截至11日，圣地亚哥队目前以5胜3负的战绩，继去年世界大赛冠军洛杉矶道奇队(6胜2负)之后，排在国家联盟西部赛区第2位。

한국어