美国国会将于朝鲜太阳节的15日举行韩国《禁止对朝传单法》听证会. April. 10, 2021 07:08. by 纽约=常驻记者 柳在东、崔智善记者 jarrett@donga.com、aurinko@donga.com. 美国国会的超党派机构汤姆·兰托斯人权委员会将于当地时间15日举行有关韩国政府强行禁止对朝鲜散发传单的法律的视频听证会。美国国会以同盟国人权为主题举行听证会是极其罕见的事情，再加上听证会的举行日又是金日成主席的生日——太阳节，因此备受关注。有分析说，这是重视人权的拜登美国政府想要向韩国和朝鲜两方发出有关人权的一种警告。 汤姆·兰托斯人权委员会当地时间8日通过网站宣布，将于15日上午10时举行题为《韩国的市民政治权利：对韩半岛人权的启示》的听证会。前韩国驻俄罗斯大使李仁浩、朝鲜自由联盟代表苏珊·索尔提、人权团体“人权观察”亚洲局局长约翰·希普顿、朝鲜和中国问题专家戈登·常律师、昆西研究所高级研究员杰西卡·李等平时一直强烈批评韩国政府对朝鲜问题持消极态度的著名人士将作为证人出席。 委员会方面表示：“对于韩国政府限制言论自由等市民、政治权利的部分措施，有人提出了忧虑。一些人表示担忧称，《禁止对朝鲜传单法》可能会阻碍增进朝鲜人权所作的努力。”该委员会还强调，将讨论在韩美、朝美、南北关系中自由表达的作用等问题。韩国国会去年年底通过的《禁止对朝鲜传单法》规定，禁止在军事分界线一带向朝鲜高音喇叭广播以及散发传单。 韩国统一部9日表示：“汤姆·兰托斯人权委员会听证会没有表决权限，和国内听证会的性质不同。这接近于政策研究团体的性质。”统一部同时表示，为了能均衡地反映《禁止对朝传单法》的修订内容和边境地区居民的声音，将与外交当局进行密切的沟通和合作。

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