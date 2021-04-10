美国提议“100家跨国公司向赚钱的国家交税”. April. 10, 2021 07:08. by 世宗=南建佑记者 woo@donga.com. 展开“全球法人税合作”的美国政府向国际社会提议，世界100多家跨国企业向实际发生销售情况的国家交纳税金。这动摇了向总公司所在地国家缴纳税金的现有法人税体系，因此预计在谈判过程中，税金征收对象和缴纳方案等将面临困难。如果拥有美国或欧洲等大规模市场的国家以销售发生地区为标准征收法人税，那么海外销售较多的三星电子、现代汽车等韩国大企业也将受到影响。 据企划财政部9日透露，当地时间8日，美国在经济合作与发展组织全面履行体系（IF）会议上，向各国提出了包含上述提议的文件。经合组织全面履行体系是为讨论旨在防止跨国企业逃避征税的全球征税制度的会议体，共有140个国家参加。目前，经合组织IF正在讨论强化跨国企业在海外收入的税金的方案和全球法人税率下限制等两个案件。 美方提出的文件中包含了与企业的行业或总公司的位置无关，先限定100个跨国企业，向实际发生销售的国家缴纳法人税的提议。美国没有指定100家企业。目前，全球法人税讨论主要将焦点放在谷歌、脸书、亚马逊等美国信息技术企业上进行讨论。 一直反对对本国信息技术企业实行差别税率的美国，在此次提案中不限制产业领域这一点上存在差异。部分跨国企业在美国等主要市场上赚钱，却为了逃避税金而把总公司设在没有法人税的维尔京群岛等地区，美国为了阻止这一避税行为，提议进行国际合作。反过来，它也会导致美国以外国家加强对总部设在美国、在欧洲或亚洲等地获得巨额收益的谷歌等公司的征税权限。 专家们认为，如果按照美国的提议，100家企业将法人税交付给销售发生国，将对韩国大企业或进军韩国的外国大企业产生影响。首尔大学经济系教授金素荣表示：“三星电子、现代汽车等国内主要企业的税金负担可能会增加。另外，外国跨国企业在韩国缴纳的税金可能也会增加。” 企划财政部有关人士表示：“跨国企业缴纳法人税和全球法人税率的下限，在对象行业、销售额、收入认定方式等方面存在很多争论点。”

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