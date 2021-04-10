严弘吉队长亲自上阵，让“不懂登山的人”发生180度大改变. April. 10, 2021 07:08. by 兪載泳 elegant@donga.com. “不是登山鞋，而是穿了运动鞋。可能会在岩石上滑倒。不要踩湿落叶。最好带上防风外套。不要抱着一会儿就能登上顶峰的心态贸然涉足，去登山吧。” 大韩体育会最近针对登山人口的暴增，制定了向专业登山者学习登山要领的同时一同攀登登山路线的“一对一个人培训(PT)”项目。就像在健身俱乐部接受教练指导一样，这是第一次接触登山的“不懂登山的人”从基础开始系统地学习登山的机会。 世界首位成功登顶喜马拉雅16座山峰的登山家严弘吉队长作为第一任讲师登场。严队长7日在京畿议政府市元道峰山向既是演员又是YouTuber的李秀完详细地介绍了登山方法和乐趣。严队长检查了登山新手李某的服装和随身物品等，传授了登山准备物、登山杆装备的使用方法等。严队长在元道峰山入口选择了初学者比较容易上山的德济泉-望月寺-炮台山脊区间进行了登山。 严队长嘱咐没有背包就想爬山的李某，下次登山时一定要带上登山包。他还建议说，包里按季节装上防风的夹克和水，还建议作为零食充分装上黄瓜或应季水果等。严队长还从李某的衣服口袋里拿出糖果、巧克力等，并表示，“虽然这些东西热量很高，但是容易造成口渴，要经常喝水，所以不适合做登山零食。” 严队长在到达终点站炮台山脊之前表示：“如果因为看到顶峰而加快步伐，可能会突然呼吸困难。 应该减慢行进速度”，“现在是应该在山前保持谦逊的时候。” 大韩体育会当天计划把严队长和李某登山的视频分成两篇，在5月份在YouTube频道“大韩体育会TV”上以“登山培训课程”为题公开。

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