金正恩“苦难的行军决心”，意思是居民饿死也不会弃核. April. 10, 2021 07:09. . 朝鲜国务委员会委员长金正恩8日在党支部书记大会闭幕词中表示：“我决心进行更加艰苦的行军。”他说：“我绝对不相信会出现什么偶然的机会。没有什么地方可以期待，也没有什么可以指望。”“苦难的行军”是1990年代金日成去世以后，由于国际封锁和自然灾害叠加在一起，朝鲜国内发生数十万人饿死的时期。 金正恩的这一发言被认为是朝鲜不会轻易与美国政府进行对话的施压战术的一环。这相当于表示朝鲜不惜长期孤立、要求美国在新对朝政策中包含让步方案。 此前，白宫7日表示：“如果发展为走无核化之路，我们已经做好考虑一定形式外交的准备。”这是在提议，可以以无核化目标为“前提”开始对话。但是金正恩拿出了30年前的“苦难行军”。这等于是说，即使朝鲜居民面临严重的痛苦，甚至出现大规模饿死的情况，也绝对不会弃核。但他还用“为了给人民最大限度的物质、文化福利”的修饰来包装“苦难的行军”。这无疑是诡辩。 金正恩召集了1万名党基层干部，强调了对居民的思想控制。目的在于监视和处罚民心的背离。但是，越是勒紧内部，抗议就只会越强烈。在过去“苦难的行军”时期，朝鲜出现了集体主义和主体思想价值观发生动摇、资本主义现象扩散的现象。居民们为了在饥饿中生存，投身于副业或集市经济，正是在这个时候。 朝鲜多年的施压战术行得通的可能性微乎其微。拜登政府在对朝问题上拥有很多老手。在这种情况下，也许会把复杂的朝核问题放在靠后顺序。如果金正恩强行“苦难的行军”，不仅不能得到美国的让步，反而会陷入朝鲜经济崩溃的最糟糕局面。

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