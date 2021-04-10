韩国偶像唯独受到全世界喜爱的原因是什么？. April. 10, 2021 07:08. by 金哉希 jetti@donga.com. 从横扫Billboard排行榜的防弹少年团，到拥有世界女歌手(包含组合)中最多YouTube频道订阅者(5980万名)的Blackpink。虽然有很多关于韩国偶像组合飞跃发展要因的分析，但是在韩国舞蹈音乐的发展中寻找其起源的情况很少。 科隆的姜沅来和大众音乐评论家朴成健就“为什么唯独韩国偶像歌手的音乐能在世界范围内获得人气”的提问，在韩国舞蹈音乐100年的历史中寻找答案。 在韩国，舞蹈的起源可以追溯到1928年。1928年，被誉为美国爵士王的保罗•怀特的唱片广告被刊登在《东亚日报》的版面上，这被认为是韩国舞蹈音乐的开始。通过向朝鲜总督府发出允许设立舞厅请愿的20世纪30年代的纪录、1967年大众演艺杂志《歌谣生活》介绍的当时人气夜总会名单和各场所情况资料，生动地记录了舞蹈音乐萌生的情况。 舞蹈的重要性开始变大的1980年代，舞蹈歌手们的活跃与K-POP的世界性成功联系在一起。随着舞蹈音乐大受欢迎，专门伴舞登场，这一现象造就了1990年代第一代偶像，甚至是如今偶像团体的诞生。在打造偶像组合中起到核心作用的企划公司系统的初始可以在金完宣身上找到的分析也很新鲜。培养金完宣的韩白姬认为，早期教育和严酷的训练是10多岁歌手在舞台上出眼最有效的方法，她教了中学生金完宣跳舞。也就是说，在受管制的环境下，向年轻歌手志愿生教授各种技术的现在的企划公司系统始于上世纪80年代。 以在日本取得史无前例成功的宝儿为开端，东方神起、Bigbang、Wonder Girls、Blackpink以及防弹少年团，揭示了2000年代以后偶像组合的谱系。通过嘻哈和舞蹈相结合，扩张K-POP多样性的BigBang、展现容易模仿的亮点舞蹈的Wonder Girls和少女时代等舞蹈，分析了偶像组合构筑世界性人气的原因。

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