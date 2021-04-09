三胞胎海军陆战队队员“申请转入白翎岛”. April. 09, 2021 07:30. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 海军陆战队首次诞生三胞胎海军陆战队队员。 主人公是今年满19岁的金龙浩、金龙焕、金龙河二等兵。8日，在庆北浦项市海军陆战队教育训练团结业仪式上，三兄弟右胸前佩戴了象征海军陆战队的“红色胸牌”。在当天的结业式上，包括三胞胎在内的海军陆战队1267期1154名学员结束为期7周的训练后，正式成为海军陆战队队员。 据悉，三胞胎海军陆战队队员是在大哥、2015年在延坪岛服役的海军陆战队1203期预备役兵长金东华的推荐下进入海军陆战队的。他们去年高中毕业后，在上大学时，以同样的旗手身份向兵务厅提交了申请书。 二等兵、三胞胎中的老大龙浩说：“和母亲一起去探望大哥时，看到大哥在能望见朝鲜的延坪岛上保卫国家的样子，就立志成为海军陆战队。”二等兵老二龙焕表示：“入伍后每当遇到困难时都互相帮助，培养了团结力量。读延坪岛炮击战手记集时，我觉得来到海军陆战队真是太好了。”二等兵老三龙河表示：“包括大哥在内的四兄弟都能够守护西北岛屿，感到非常荣幸。” 父亲金云京欣慰地说：“从没有接受过课外教育，也没有看到过成绩表，兄弟之间互相帮助，克服了很多困难。”三胞胎将被分配到西海最北端的白翎岛海军陆战队第6旅。他们将以主要特技接受登陆军通信运用兵任务，接受为期2周的下半场教育，然后前往白翎岛。

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